Rechter wijst klacht tegen Staat over afwikkeling misbruikzaak af wegens verjaring

De Geus werd als peuter uit huis geplaatst en kwam op 4-jarige leeftijd in een pleeggezin in de Achterhoek terecht. Daar werd ze jarenlang mishandeld en seksueel misbruikt. Jeugdzorginstanties grepen niet in toen ze het misbruik aan haar voogden meldde. Ze werd op 14-jarige leeftijd bij het pleeggezin weggehaald na een poging tot zelfdoding. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven achtte het in 2014 voldoende aannemelijk dat de vrouw tussen haar vierde en veertienden levensjaar meerdere keren seksueel is misbruikt. Op basis daarvan werd een tijdelijke vergoeding - volgens een regeling om snel tot afwikkeling te komen - van 15.000 euro uitgekeerd. Daarnaast plaatste De Geus een verzoek om erkenning en compensatie.

Onnavolgbaar

Het schadefond wees die claim in december 2017 af. Er was onvoldoende gebleken van ‘feitelijke wetenschap en niet effectief optreden van de instelling met betrekking tot het misbruik’. De Amsterdamse was het niet eens met die uitspraak en schakelde de Nationale Ombudsman in. Die bestempelde in 2019 de redenatie van het schadefonds als ‘onnavolgbaar’, waarop De Geus naar de rechter stapte.



,,Dit kan gewoon zo niet langer’’, aldus de vrouw die stelt dat de Staat haar onvoldoende heeft beschermd. Er werd niet ingegrepen, ook nadat zij het misbruik had gemeld. ,,Ik had veel bewijs en getuigen, maar ze luisterden niet.” De Staat beriep zich echter op verjaring, maar De Geus vindt dat onaanvaardbaar. De rechtbank in Den Haag stelde de Staat echter in het gelijk en oordeelt dat ze te lang heeft gewacht.



,,De Geus heeft geen feiten gesteld, en die zijn ook niet gebleken, waaruit volgt dat de staat destijds daarvan op de hoogte was en toen had moeten ingrijpen’’, leest het in de uitspraak. Ook heeft De Geus, volgens de rechtbank verzuimd de Staat aansprakelijk te stellen ‘binnen een redelijke termijn na het aan het licht komen van de schade’. Ze draait nu op voor de proceskosten van 3391 euro.