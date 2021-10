Rechters zaten fout in toeslagenaffaire: 'Steevast kant Belastingdienst gekozen’

video Aanbod koopwonin­gen droogt helemaal op: ‘Mensen worden moedeloos’

7 oktober De koopwoningmarkt is in de zomermaanden op slot gegaan. Behalve de afname van het aantal te koop-borden in Nederlandse tuinen, nam ook het aantal verkopen verder af. De prijzen die werden neergelegd, braken nog altijd records, blijkt uit de kwartaalcijfers die makelaarsvereniging NVM vandaag publiceert.