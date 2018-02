Rechtstreekse trein raast vanaf april van Londen naar Rotterdam

Op het traject van Amsterdam en Rotterdam naar Londen moeten reizigers nog wel uitstappen in Brussel-Zuid, waar de paspoort- en veiligheidscontroles plaatsvinden. De grenscontroles blijven nog zeker tot 2020.

Eurostar noemt het de nieuwe rechtstreekse verbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland in drie uur een 'historische stap in de toekomst voor het internationale hogesnelheidstreinverkeer'.

Vanaf 20 februari gaan de tickets, vanaf 40 euro per enkele reis in de verkoop.

Voor het eerst kunnen reizigers slechts in drie uur met een snelheid van 300 km/u van St. Pancras International in hartje Londen rechtstreeks naar Nederland reizen. Er zullen twee treinen per dag rijden vanuit London St. Pancras International naar Rotterdam en Amsterdam met vertrek om 8:31 uur en 17:31 uur.

Vliegtuig

Met jaarlijks meer dan 4 miljoen reizigers tussen Londen en Amsterdam is de markt even groot als die tussen Londen en Parijs ten tijde van de introductie van Eurostar in 1994. In de afgelopen 23 jaar is de markt voor reizen tussen Londen en Parijs meer dan verdubbeld, doordat reizigers in toenemende mate kiezen voor de hogesnelheidstrein in plaats van het vliegtuig. Naarmate de populariteit van Nederland als belangrijke zakelijke en toeristische hub toeneemt, is het potentieel voor de nieuwe dienstverlening en de volledige markt aanzienlijk.