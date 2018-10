Rechtszaak blokkeerfriezen ontaardt in Friese demonstratie

De 34 Friezen hoorden vandaag bijna allemaal werkstraffen e isen van - in de meeste gevallen - 120 en soms 240 uur. De mannen en vrouwen die deze week terechtstaan, blokkeerden op 18 november 2017 de snelweg net voorbij Joure om te verhinderen dat twee bussen vol anti-zwartepietdemonstranten door konden rijden naar de intocht van Sinterklaas in Dokkum. De blokkade veroorzaakte een file van drie kilometer en het nodige gevaar.

'Jenny bedankt'

Toen boegbeeld van de blokkeeractie Jenny Douwes vanmiddag tijdens een korte schorsing naar buiten kwam, begon de menigte uit volle borst het Fries volkslied te zingen. Ook scandeerden zij 'Jenny bedankt'. Douwes, die ook een werkstraf hoorde eisen en opgelucht was 'dat ze niet de cel in hoeft', was zichtbaar onder de indruk. Jenny Douwes stond als enige van alle verdachten terecht voor opruiing omdat zij via Facebook de aanzet had gegeven tot de blokkeeractie. Jenny kreeg een krans omgehangen en het Friese erekruis.