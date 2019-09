Rechtszaak brengt Formule 1 van Zandvoort verder in het nauw

FIFA 20 en stikstof­pro­ble­men rondom F1 Zandvoort in De Ochtend Show to go

23 september Voormalig e-sporter van Ajax Koen Weijland is morgenochtend te gast in De Ochtend Show to go. Hij zal ons bijpraten over de officiële lancering van het videospel FIFA 20. Ook te gast is Karel van Broekhoven van Stichting Rust bij de Kust, die strijdt tegen het circuit in Zandvoort. Presentatoren zijn Hila Noorzai en Manuel Venderbos.