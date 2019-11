Rechtszaak militair Marco Kroon: ‘Ik was kinderachtig bezig, maar kopstoot is onzin ’

LIVE twitterMarco Kroon krijgt veel steun uit het leger op de dag dat hij zich moet verantwoorden voor zijn vermeende kopstoot aan een agent tijdens het carnaval in Den Bosch. Verslaggever Raymond Boere is vandaag aanwezig in de rechtszaal. Volg de zitting hier.

Vandaag is het uur van de waarheid voor Kroon. Hij moet zich bij de rechter verantwoorden voor de kopstoot die hij zou hebben uitgedeeld aan een agent nadat hij was betrapt op wildplassen. Ook zou hij met zijn geslachtsdeel hebben gezwaaid voor het oog van een agent en zijn middelvinger hebben opgestoken. Dat hij stond te plassen, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar die kopstoot is volgens Kroon één grote leugen.

Kroon hoorde vanochtend wat de aanklacht is. ,,Mishandeling? Dat kan niet waar zijn. Ik schaam mij dood.’’ In de rechtszaal verklaart hij dat de kopstoot in werkelijkheid slechts naar achter leunen was, om de pijn die de handboeien hem deden , te verlichten - tijdens een eerdere zitting zei hij blijvend letsel te hebben overgehouden aan de manier waarop hij in de boeien is geslagen. Kroon, die op de bewuste dag een kikkerpak droeg, zegt geen weerstand te hebben geboden, geen aanleiding te hebben gehad om zich te verzetten, en hij wist dat hij gefilmd werd, onder anderen door zijn vrouw. ,,Ik ben militair. Getraind om te doden, maar ook om me te beheersen.’’ Over de middelvinger zegt Kroon dat hij het niet gedaan kan hebben, want ‘zo zit ik niet in elkaar’. Het idee dat hij zijn geslachtsdeel aan de politie heeft laten zien vindt hij belachelijk: hij ‘schudde het af’ na het plassen.

Kroon geeft toe dat hij ‘kinderachtig bezig was’, dat hij zat te vervelen. Maar hij geeft aan dat degene die hem heeft gefilmd, een bekende van hem is. Met wie hij vroeger al bonje had. De arrestatie was persoonlijk, als militair zou hij ‘een trofee’ zijn geweest voor de politie, zegt Kroon. Hij ‘werd afgevoerd als een terrorist’.

De getroffen agent verklaart dat hij Kroon tegen een hek gedrukt hield toen die de kopstoot uitdeelde, waarna hij hevige pijn voelde: ,,Ineens uit het niets sloeg hij zijn hoofd naar achter tegen mijn neus aan. Ik wist meteen dat hij dit met opzet deed. Hij sloeg met volle kracht naar achter.’’ Kroon reageert met tranen in de ogen dat hij diep respect heeft voor agenten. Hij ziet agenten als collega’s. De militair was dronken die avond, dus zijn geheugen laat hem in de steek. Hij reconstrueert veel op basis van hoe hij in elkaar steekt.

Verhaal gaat verder onder de video

Rond 11 uur worden de beelden die gemaakt zijn voor en tijdens de arrestatie, getoond. De beelden zijn donker. Ze tonen Kroon die tegen een hek staat, daarna op de grond gaat zitten, schreeuwt. hij wordt tegen het hek geduwd. Een achterwaartse hoofdbeweging van Kroon is te zien. Agent voelt aan zijn neus, maar houdt Kroon tegen het hek gedrukt. De rechter spreekt van ‘een snelle beweging van het hoofd’, waarna de politieagenten meer kracht uitoefenen. De (provocerende) reactie van de agent komt uit uitgebreid aan bod. Hij noemt Kroon ‘mafkees’ en zegt: ‘Daar gaat je Willems-orde’. De officier van justitie stelt dat Kroon een kopstoot geeft. Maar, ‘de agent grijpt niet naar zijn neus, zoals hij aangeeft in zijn verklaring’, aldus advocaat Knoops.

Zitting uitgesteld, drie rechters

De rechtszitting zou eigenlijk al 11 juli bij de militaire raadkamer in Arnhem plaatsvinden. Maar advocaat Geert-Jan Knoops pleitte dat de zaak zo complex is dat drie rechters de zaak zouden moeten behandelen. Dat gebeurt vandaag met militaire politierechter Perry Quak als voorzitter van de meervoudige militaire kamer. De rechtszaak werd uitgesteld om de resultaten van het onderzoek naar de beweging die Kroon maakte met zijn hoofd, af te wachten. Is dat een kopstoot, zoals het OM stelt, of kan dat ook anders worden geïnterpreteerd?

De steun voor Kroon is groot. Zijn voormalige baas, landmachtgeneraal b.d. Leo Beulen, zit in het publiek en ook zijn huidige baas Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht Hans van Griensven zit in de zaal vandaag. Ook zamelden meer dan zevenhonderd mensen ruim 40.000 euro in om de proceskosten van Kroon te kunnen bekostigen.