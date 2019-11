Rechtszaak moord Humeyra van start: camerabeelden van schietpartij kunnen cruciaal worden

De Turkse Rotterdammer Bekir E. (nu 32) schoot op 18 december 2018 de toen 16-jarige Humeyra dood in het fietsenhok op haar school, het Design College in Rotterdam. De maanden na de tragische gebeurtenis werd pijnlijk duidelijk dat de moord voorkomen had kunnen worden. Bekir stalkte de tiener maandenlang nadat zij, na een korte affaire, het met hem had uitgemaakt toen ze ontdekte dat hij veel ouder was. Vier keer deden Humeyra en haar familie aangifte, vele malen was er contact met de politie. Bekir kreeg een contactverbod en een deels voorwaardelijke straf, maar bleef haar lastigvallen zonder dat er adequaat werd ingegrepen. Uiteindelijk durfde de tiener nauwelijks nog alleen over straat. Op de dag dat ze werd vermoord, stond haar vader aan de andere kant van de school te wachten om haar op te halen. Extra pijnlijk werd het toen Humeyra ook nog een brief toegestuurd kreeg over een contactverbod dat van kracht zou blijven, alsof het meisje nog leefde. Justitie, politie, burgemeester Aboutaleb en zelfs minister Grapperhaus boden hun excuses aan voor alle blunders, maar de familie van Humeyra legt dat naast zich neer. ,,We kopen er niks voor.”

Opwelling

Voor de rechtszaak zijn twee dagen gepland. Bekir is inmiddels onderzocht en blijkt verminderd toerekeningsvatbaar. Bekir heeft allerlei verklaringen gegeven voor wat er is gebeurd. Zo beweerde hij dat hij Humeyra wilde ontvoeren om te kunnen bewijzen dat zij hem pestte. Ook beweert hij dat hij niet van plan was haar te vermoorden, maar ‘dat ze ineens wegliep’ en dat hij in een opwelling schoot.



De moord is vastgelegd door camera's van de school. De kans bestaat dat die beelden vandaag in de rechtbank getoond gaan worden omdat daaruit zou blijken dat Bekir Humeyra bewust wilde vermoorden. Mocht de rechter het nodig vinden de beelden te laten zien, dan zal de familie eerst de kans krijgen de zaal te verlaten.



De familie zal een schadeclaim van rond de 150.000 euro eisen vanwege shockschade bij alle familieleden en de gemaakte kosten voor de begrafenis. Die liepen mede hoog op doordat Humeyra in Turkije is begraven, in de geboorteplaats van haar ouders.



In de podcast ‘Achter het Verhaal’ vertelt verslaggever Victor Schildkamp over de zaak tegen Bekir E. en hoe je als verslaggever omgaat met de moord op een 16-jarig meisje: