Rechtszaak over zwangere orka Morgan: 'Loro Parque schendt alle regels'

VIDEODe 'Nederlandse' orka Morgan is vandaag wéér inzet van een rechtszaak. Morgan is volgens dierenorganisaties tegen alle regels in zwanger gemaakt in het Spaanse Loro Parque en dus mag ze daar niet langer verblijven.

Orka Morgan werd in 2010 verdwaald en zwaar ziek uit de Waddenzee gered. Morgan werd daarna opgevangen in Dolfinarium Harderwijk en inzet van een jarenlange strijd: haar terugzetten in de zee of overplaatsen voor een levenlang verblijf in een dierenpark. Dat laatste gebeurde: Morgan zou in zee niet meer kunnen overleven en ging eind 2011 naar Tenerife.

Vrije natuur

Dierenrechtenorganisaties proberen vandaag bij de bestuursrechter in Utrecht de ontheffing ongedaan te laten maken, waarmee Morgan zeven jaar geleden mocht verhuizen. Onder meer moest er wetenschappelijk onderzoek gedaan worden waar orka's in de vrije natuur baat bij hebben.

Dat is volgens de dierenrechtenorganisaties, verenigd in de stichting Free Morgan, nooit gebeurd. ,,Er zijn nooit wetenschappelijke rapporten gepubliceerd'', zegt Hester Bartels van Free Morgan. ,,Ja, een onderzoekje naar haar gehoor, omdat ze doof zou zijn, maar wat hebben wilde orka's daar aan?''

Ongeldig

Daarnaast maakte Loro Parque enkele weken geleden bekend dat Morgan zwanger is. Ook dat is tegen alle regels in gebeurd. Free Morgan wil nu dat de bestuursrechter het certificaat waarmee Morgan naar Tenerife kon worden verplaatst ongeldig verklaart. Omdat Loro Parque zich niet aan de regels zou houden. In dat geval zou de orka illegaal in Tenerife verblijven en moet opnieuw bekeken worden waar de inmiddels zwangere orka heen moet.

Al is terugzetten in zee geen optie meer. ,,Maar we hebben alternatieven, uitzetten in een reservaat in Noorwegen of bij Neeltje Jans bijvoorbeeld'', zegt Bartels.

De verwachting is dat de bestuursrechter pas over enkele weken uitspraak doet.