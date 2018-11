Rechtszaak sekspoprel: Paay verlaagt schadeclaim tegen Vlemmix naar 15.000 euro

VIDEO / UPDATEPatricia Paay en ondernemer/entertainer Johan Vlemmix staan vandaag in de rechtbank Den Bosch tegenover elkaar over de rel rond de sekspoppen . Paay wil 30.000 euro schadevergoeding van Vlemmix omdat laatstgenoemde het idee had geopperd sekspoppen van de tv-diva te laten maken. Gaandeweg de rechtszaak verlaagde ze haar eis naar 15.000 euro.

Daar was La Paay, toch al voor gek gezet met haar uitgelekte plasseksfilmpje, niet van gediend. Ze voelde zich publiekelijk belachelijk gemaakt en eist 30.000 euro schadevergoeding. Ze stelt dat haar carrière in het slop is geraakt door de geruchtmakende verspreiding van een plasseksvideo en dat Vlemmix dat heeft misbruikt om zijn handel te beginnen.

Geen pop

Vlemmix vindt het allemaal onzin. Hij wil best excuses maken maar ‘het was maar een idee’ en hij dacht zelfs Paay een dienst te bewijzen. Vanmorgen verscheen hij met een pop van zichzelf bij de rechtbank. Met de pop van zichzelf wil Vlemmix op ludieke wijze laten zien dat hij helemaal geen pop van Paay wilde maken. De camera's zijn alvast weer vol op hem gericht. Patricia Paay is er ook maar die wil juist niet in beeld en weinig zeggen.

Volgen Paay is haar carrière in het slop geraakt door eerst dat plasseksfilmpje en daarna de grap van Vlemmix. Volgens Paay heeft Vlemmix haar ook gestalkt en wil hij alleen maar aandacht. Aanvankelijk eiste Vlemmix - al dan niet serieus bedoeld - ook twee ton van Paay vanwege ‘misgelopen inkomsten’. Die claim trok hij later weer in. La Paay zette háár zaak tegen de Eindhovenaar wel gewoon door.

Te laat

Beide partijen gaven vanmorgen hun kijk op de zaak. Paay vindt de excuses waar Vlemmix mee kwam, ‘veel te laat'. Johan vindt op zijn beurt dat hij zeker niet verantwoordelijk is voor de ‘in het slop geraakte’ carrière van Paay. Daarna gaf de rechter Paay en Vlemmix de kans er op de gang onderling uit te komen. Dat is echter mislukt. Er zal dus een vonnis van de rechter komen.

Wel verlaagt Paay haar eis tot een schadevergoeding wegens smaad naar 15.000 euro. Dit omdat de rechter al liet weten dat 30.000 euro zeker niet haalbaar zou zijn. Maar Vlemmix gaat ook met 15.000 euro niet akkoord. Hij vindt dat geen redelijke vergoeding en zegt dat Paay niet heeft geleden onder zijn sekspopideetje.

De rechter doet 16 januari uitspraak.