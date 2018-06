Rechtszaak tegen moeder Sharleyne; gaat ze eindelijk praten?

Lies en Saar zakten als een baksteen, maar hun examenlied is een hit

9:07 Voor zo'n 200.000 middelbare scholieren in Nederland is het vandaag nagelbijten: kan de vlag uit of wordt het een jaar overdoen? Sarah van Heuven en Lisa Schenk zakten vorig jaar - als een baksteen. Om zichzelf en andere pechvogels moed in te zingen, schreven ze een succesvol lied.