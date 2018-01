Rechtszaak tegen negen Syriëgangers: zes jaar cel voor 'leider' Adil B.

De Rotterdamse Syriëganger Adil B. moet, als hij ooit terugkeert in Nederland, zes jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vanochtend gevonnist. B. is nog steeds in Syrië, hij zou er een leidinggevende positie hebben bij het voormalige Jabhat al Nusra.

Adil B. moest vandaag, net zoals acht andere jihadverdachten voor de rechtbank in Rotterdam verschijnen. Ze waren er alle 9 niet: omdat ze nog in Syrië zijn, gesneuveld zijn in de strijd of mogelijk op de weg terug naar Europa zijn. Hun processen worden bij verstek gevoerd.

Adil B. is nog in Syrië, hij heeft aan de politie laten weten dat hij ook niet van plan is ooit nog terug te keren. De rechtszaak tegen B. werd vorig jaar zomer nog aangehouden. Het Openbaar ministerie eiste toen al wel negen jaar cel tegen hem. De rechtbank vonniste vanmorgen, bij de hervatting van de zaak, direct. Maar de rechters legden hem geen negen maar zes jaar cel op. Een straf die al meerdere keren bij verstek aan Syriëgangers, die nog in het strijdgebied zijn, is opgelegd.

Volgens de rechtbank is duidelijk dat B. zich bij Jabhat al Nusra, een terreurorganisatie die aan Al Qaida is gelieerd, heeft aangesloten. Die groep is inmiddels meerdere keren van naam veranderd. ,,Hij verdient een langdurige celstraf voor de aansluiting bij die terreurgroep." Maar het is onduidelijk wat B. precies in Syrië heeft gedaan.

Leider

Het OM had juist negen jaar tegen B. geëist omdat bij hem, in tegenstelling tot bij veel andere jihadisten wel wat meer duidelijk is over zijn rol in Syrië. De zaak is ‘van een ander kaliber dan andere zaken’, vindt het OM. ,,Deze man heeft een leidinggevende positie. Hij zit er al jaren (sinds 2014, red) en heeft ook geen berouw”, aldus justitie. Met ‘er’ bedoelt het OM Syrië, de stad Idlib in het bijzonder.

Dat Adil leiding gaf, baseert het OM onder meer op een ambtsbericht van de AIVD: een cd vol afgeluisterde gesprekken met vrienden en familie. Volgens het OM kon Adil ‘op en neer reizen tussen Syrië en Turkije’, iets wat alleen aan mensen met hogere posities zou zijn voorbehouden. Aan wie en wat B. precies leiding geeft, werd niet duidelijk tijdens de rechtszittingen. Wel stelde het OM dat ‘Adil een wezenlijke rol heeft in een terroristische groep’. Mogelijk had hij die bij de zogenoemde sharia-politie. ,,Hij trad op tegen winkeliers die tijdens het gebed hun winkel open hebben.”

'Homo's vermoord'

Ook onderschepte het OM chatberichten van Adil uit 2015 waarin hij zegt: ,,We hebben onlangs twee homo’s doodgemaakt. We hadden ze eigenlijk in de vallei moeten gooien en dan door de burgers met stenen moeten laten doden.” Justitie stelt daar wel bij dat het niet duidelijk is of de Rotterdammer daar zelf bij betrokken is of met ‘we’ doelt op de groepering waarbij hij zich had aangesloten. ,,Het is zorgwekkend dat er mensen zijn die denken dat ze ongelovigen en andersdenkenden zomaar mogen doden uit naam van hun religie”, stelde het OM eerder al op de zitting. ,,Jabhat al Nusra heeft gemoord en aanslagen gepleegd.”

Rapper Maru-One

Adil B. is een van negen jihadverdachten die vandaag terechtstonden in de rechtbank Rotterdam. De zaak tegen de Arnhemse rapper en Syriëganger Marouane B. (aka rapper Maru-One) werd aangehouden tot aan de zomer. Justitie wilde de zaak behandelen, maar me rechtbank wil dat verder onderzoek wordt of hij nog in leven is. Afgelopen najaar werd gemeld dat hij was gestorven op het slagveld, maar zijn moeder ontving recent via facebook een foto waarop haar zoon staat. Het is echter onduidelijk door wie en wanneer die foto is genomen.

De zaak tegen zes andere verdachten, waaronder Victor D. uit Heeten, werden aangehouden maar zullen in juli inhoudelijk worden behandeld. D. kondigde in december aan via Turkije naar Nederland terug te komen, onder meer voor behandeling van zijn zaak. Sindsdien hebben justitie en zijn advocaat niets meer van hem gehoord. ,,Als hij zich bij de Turkse autoriteiten had gemeld, hadden we dat wel gehoord, maar dat is niet gebeurd", zegt het OM.