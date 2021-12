Reclame Code Commissie richt pijlen op Achmea: ‘Zend vuurwerkfilmpje niet meer uit’

De zaak werd door Het vuurwerk liefhebbers verbond aanhangig gemaakt. Volgens de organisatie gaat het om een lastercampagne van Achmea tegen de vuurwerktraditie. In het betreffende filmpje somt Achmea een reeks cijfers over vuurwerkslachtoffers en -schade op. In een fictief nieuwsbulletin heeft de verzekeraar het onder meer over 1200 gewonden waarvan 300 met zwaar oogletsel, 200 in brand gevlogen auto's en de politie en brandweer die meer dan 5000 keer zijn uitgerukt.