Reclamebranche dreigt gemeente Tilburg met claim bij ja/ja-sticker

De ja-jasticker is al sinds 1 januari vorig jaar een feit in Amsterdam. Deze variant op de nee/nee (geen huis-aan-huisbladen, geen reclamedrukwerk) en de ja/neesticker (wel h-a-h-bladen, geen reclamedrukwerk) draait de boodschap om: je moet een sticker op je deur plakken om beide in de brievenbus te krijgen. De rechtbank bepaalde in september dat de invoering van dit ‘opt-in-systeem’ in de hoofdstad rechtmatig is.

Tilburg speelt al zeker vier jaar met het idee ook de ja/ja-sticker in te voeren, maar wilde eerst de ervaringen in Amsterdam afwachten. De sticker kan tot 70 kilo per huishouden per jaar aan papier besparen. Het vorige college van B en W mikte aanvankelijk op 1 januari jongstleden, maar inmiddels wordt gekoerst op 1 januari aanstaande. In een brief verzoekt/sommeert MailDB - een landelijk samenwerkingsverband van reclamedistributeurs - B en W om daarvan af te zien.

Overgangstermijn, net als in Amsterdam

MailDB beraadt zich momenteel op een cassatieprocedure bij de Hoge Raad over het opt-in systeem, aldus het schrijven, en dringt er bij Tilburg op aan die in elk geval af te wachten. ,,Wij behouden ons het recht voor eventueel alle geleden schade op u te verhalen.” De gemeente zou bovendien een overgangstermijn van minimaal 20 maanden in acht moeten nemen, ingaande op het moment dat de gemeenteraad besluit. Dat is ook in Amsterdam gebeurd.

Wethouder Berend de Vries (D66, afvalbeleid) laat weten de brief te betrekken bij de afweging die op korte termijn over de ja/ja-sticker wordt gemaakt. Adressen zonder sticker krijgen nu elk jaar gemiddeld 36 kilo aan huis-aan-huisbladen en 34 kilo aan ongeadresseerd reclamedrukwerk in de bus.

Doodsteek huis-aan-huisbladen