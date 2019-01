Record-aantal datalekken in Nederland: ‘veel bedrijven hebben het niet op orde’

Dit zijn de populair­ste babynamen van 2018

9:18 De meisjesnaam Julia heeft vorig jaar een opmars gemaakt bij kersverse ouders. Stond de naam in 2017 nog vierde op de landelijke lijst van populaire babynamen, vorig jaar was Julia de duidelijke nummer één. Bij de jongens is Lucas de nipte winnaar, zo blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank.