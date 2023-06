Record: meer dan een maand geen druppel gevallen, maar er hangt verandering in de lucht

Nooit eerder regende het in Nederland zo lang niet. Woensdag evenaren we het record uit 2007, met 33 dagen zonder meetbare neerslag in De Bilt. En de rest van de week zal er ook geen druppel vallen. Waarschijnlijk zie je voor de periode daarna nog veel zon in de weer-app op je telefoon, maar dat gaat mogelijk veranderen.

Het is ‘s ochtends vroeg al heerlijk weer en ‘s avonds kun je tot laat buiten blijven. Deze warme start van de zomer doet veel mensen goed. Dat het zó lang aaneengesloten droog weer is, hebben we niet eerder meegemaakt. En dat merk je ook om je heen: de planten in je tuin gaan hangen als je ze niet minstens om de paar dagen water geeft. En veel bermen langs wegen worden al geel, zo droog zijn ze.

De laatste druppels vielen op 13 mei. Op dat moment hadden we juist een behoorlijk nat voorjaar achter de rug. Sindsdien hebben we een heerlijk zonnige maand gehad, met inmiddels op sommige plaatsen een hittegolf. Op een enkele plek viel wel een heel klein buitje, zoals vorige week in Limburg. Om die reden vindt weerinstituut KNMI dat we helemaal niet kunnen spreken van een droogterecord. Maar in 85 procent van ons land bleef het volledig droog, stelt WeerOnline. ,,Dat maakt het representatief voor de rest van het land”, aldus meteoroloog Jeroen Elferink. De natuur begint dat te merken: in rap tempo verdampt opgespaard water. Inmiddels is er gemiddeld 12,6 centimeter water uit de grond verdwenen.

Geel gras

Dat is veel, deze zomer hoort nu al bij de 5 procent droogste periodes ooit. Maar veel last heeft de natuur nog helemaal niet, zegt Elferink. ,,In een woonwijk zie je waarschijnlijk dat de grassen komende tijd verdrogen, als ze niet al geel zijn. Dat komt doordat de bovenste laag in rap tempo is opgedroogd. Maar als je een spade in de grond steekt, kom je na een meter al water tegen.”

Dat betekent dat we ons nog geen zorgen hoeven te maken over bomen, zoals in 2018 wel het geval was. Toen regende het ook in het voorjaar weinig, waardoor de grond uitdroogde en zelfs bomen dreigden dood te gaan. Maar, blikt Elferink vooruit: ,,Mocht deze droogte aanhouden, zal dit in de maand juli alsnog een probleem zijn.”

Hoever het komt, is nog helemaal niet te zeggen. Zelfs volgende week is onvoorspelbaar. De komende dagen wordt het droogterecord eerst nog wat scherper gezet. Het wordt eerst een paar graadjes koeler dan afgelopen dagen, en in het weekend neigen de temperaturen weer naar de 30 graden. Met daarbij veel zon en geen enkel buitje. Maar dat gaat veranderen, volgens berichten van WeerOnline.

Onduidelijk waar, wanneer en hoeveel

Vanaf maandag is de kans op neerslag een stuk groter. Het blijft op veel plaatsen tropisch warm. Maar omdat de wind naar het zuiden draait, komt er typischer Nederlands zomerweer deze kant op, met bijbehorende onweersbuien. De kans daarop blijft de hele week bestaan. Of ze vallen, waar ze vallen en hoeveel neerslag er dan naar beneden komt, is allemaal nog erg onduidelijk. De kans is groot dat in een klein gebied veel regen valt, terwijl het elders volledig droog blijft. In weer-apps zie je daarom nog veel zonnetjes. Pas in de loop van de week moet daar volgens WeerOnline meer duidelijkheid over komen.

Vallen die buien toevallig niet in De Bilt, kunnen we volgens Elferink zomaar nog een week aan het landelijke droogterecord vastplakken. En er staan meer records op scherp. Woensdag beleven delen van Brabant, Limburg en Gelderland de langste regionale juni-hittegolf sinds het begin van de metingen in 1901. En aangezien de kans erg groot is dat de temperatuur ook de komende twee weken dagelijks boven de 25 graden uitkomt, wordt dat record alleen maar scherper.

Landelijk gezien spreken we nog niet van een hittegolf. Daarvoor moet het in De Bilt ook dagelijks minimaal 25 graden worden, en moeten er ook nog meerdere dagen van 30 graden of meer voorbijkomen. Dat laatste lijkt zeker niet te lukken. Toch blijft het de komende weken goed toeven voor mensen die van veel zon en warmte houden. Zelfs met de stevige buien die wellicht overtrekken, komt de maximumtemperatuur dik boven de 20, en waarschijnlijk 25 graden uit.

