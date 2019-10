Recordaantal gevallen verzekeringsfraude en voorbeschouwing Ajax in De Ochtend Show to go

Ajax staat vanavond in de Champions League tegenover Chelsea. We bespreken met Freek Jansen of de Amsterdammers zich herpakken na het nonchalante spel van afgelopen weekend tegen RKC.

Dat er gefraudeerd wordt met verzekeringen is al lang duidelijk maar verzekeraars hebben afgelopen jaar een recordaantal fraudes aangetoond. Door de opsporing is 82 miljoen euro aan onterechte uitkeringen bespaard. Richard Wuerding gaat in de Ochtend Show in op de controles en de meest voorkomende vormen van fraude.

Verder in De Ochtend Show to go het slaaptekort bij tieners, Wim Daniëls over de aanpak van ambtelijk taalgebruik bij de overheid en we zijn live in Gorinchem. Daar zitten namelijk 45 katten, drie konijnen, twee cavia’s en vijf geiten in een asiel nadat hun baasje is overleden. De dieren zijn dringend op zoek naar een nieuw huis.