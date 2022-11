Recordbreker: 2022 is zonnigste ooit, Den Helder en Vlissingen spannen de kroon

met video Brand in boerderij waar 450 asielzoe­kers zouden komen, is aangesto­ken: ‘Gelukkig geen slachtof­fers’

In een toekomstige opvanglocatie voor 450 asielzoekers in Brabant is woensdagnacht brand uitgebroken. De brandweer heeft voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat de brand in de kampeerboerderij is aangestoken en ook de politie gaat uit van brandstichting.

24 november