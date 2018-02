Recordkou zorgt voor schaatskoorts en autopech

Vanaf zondag moeten we eraan geloven. Dan zal ook overdag het kwik niet meer boven het vriespunt komen. 's Nachts kan zelfs sprake zijn van strenge vorst. Dan worden temperaturen beneden -10 graden bereikt. De koudste dagen en nachten worden eind februari en begin maart verwacht.

Lees ook Winkels maken zich op voor schaatskoorts Lees meer

In verschillende regio's kunnen kouderecords verbroken worden. Dat betekent dat het KNMI nooit eerder een lagere temperatuur heeft gemeten op die plek. Landelijke dagrecords verbreken wordt lastiger. Om dat te bereiken moet de temperatuur soms tot wel -20 dalen. Mocht het op 1 maart overdag kouder blijven dan -1 graden, dan is het record voor die dag verbroken. Of dat gaat lukken, is nog niet met zekerheid te zeggen.

Volgens Weerplaza zijn deze temperaturen best bijzonder, zo laat in het meteorologische winterseizoen. In 2004 en 2005 was het voor het laatst zo koud rond deze tijd van het jaar en daarvoor was de laatste keer 1987.

Schaatskoorts houdt aan

Met zulke lage temperaturen in het vooruitzicht slaat de schaatskoorts toe in Nederland. De run op schaatsen is ingezet: zowel bij schaatsfabrikanten als de lokale verkooppunten is het druk en zijn de schaatsen niet aan te slepen.

Ook op Marktplaats is de zoektocht naar schaatsen in volle gang. De afgelopen twee dagen werd er door ongeveer 13.000 mensen naar schaatsen gezocht op Marktplaats. Dat is vier tot zes keer meer dan normaal.

Meer autopech

Volledig scherm De vrieskou zorgt voor drukte bij de pechhulpdienst. © ANP De ANWB zet begin volgende week extra mensen in vanwege de kou. Men verwacht dan vaker te moeten uitrukken voor pechgevallen. Volgens de weersverwachtingen wordt het de komende dagen steeds kouder en zakt het kwik tot onder het nulpunt.



Begin volgende week vriest het waarschijnlijk ook overdag, en kan het kwik 's nachts zakken tot onder min 10. Het koude weer zorgt naar verwachting voor extra pechgevallen, waardoor er meer inzet nodig is.

Wintersport

Op een 'normale' dag helpen wegenwachten zo'n 3000 leden. Volgende week kunnen dat er wel 4000 worden, aldus de zegsman. Maandag, dinsdag en woensdag zet de Wegenwacht zeker veertig extra medewerkers in op de weg; dan worden 20 procent meer pechgevallen verwacht.

Tot en met zondag verwacht de automobielclub al ongeveer 10 procent meer pechgevallen. Veel mensen vertrekken dan op wintersport. Zij doen er overigens goed aan hun accu nog even te laten doormeten, want min 20 in bijvoorbeeld Oostenrijk 'is voor een Nederlandse accu best heftig', aldus een woordvoerder van de ANWB.