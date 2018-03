'Red Bull moet stoppen jongeren te verleiden via Max Verstappen'

Volgens Foodwatch misleidt Red Bull jongeren door in campagnes de nadruk te leggen op toegevoegde vitamines, in een poging een gezonder imago te krijgen. ,,Ook wordt overal – zelfs in de naam, ‘energiedrank’ – gesuggereerd dat het drankje je energie (vleugels) geeft, terwijl tegenover de korte energiekick, langdurige vermoeidheid een bijwerking is."