Reformatorisch Dagblad in gesprek met actievoerders over 'zoenfoto'

Het Reformatorisch Dagblad (RD) gaat in gesprek met Jasper Klapwijk, de man die via crowdfunding 5000 euro heeft vergaard om een paginagrote advertentie met zoenende mannen in die christelijke krant te plaatsen. Het is een reactie op flyers tegen zoenende homo's, die eerder deze week bij de krant zaten.

Het gesprek vindt ergens volgende week plaats, zegt Cees Hovius, hoofd commerciële zaken van het RD. ,,Ons advertentiebeleid is helder. Volgens dat beleid nemen we een dergelijke advertentie niet op. Maar we willen graag met de aanbieder standpunten en meningen uitwisselen, elkaars nieren proeven. Daarom hebben we hem uitgenodigd voor een gesprek." Of hij de advertentie daarna wellicht toch zal afdrukken, wil Hovius niet zeggen. ,,Daar loop ik niet op vooruit."

Quote Het tegengeluid mag ook gehoord worden Jasper Klapwijk Twitteraar Jasper Klapwijk zamelde gisteren meer dan 5.000 euro ingezameld om een advertentie met zoenende mannen in het Reformatorisch Dagblad (RD) te plaatsen. ,,Het is ongelooflijk hoe snel het gegaan is. Binnen een uur hadden we al een kwart van het geld binnen. Het doet me goed dat mensen deze positieve reactie op een naar mijn mening negatieve campagne zo massaal steunen.''

Kussende mannen

De crowdfundingsactie was een reactie op de 40.000 flyers die de krant maandag verspreidde. Daarop vroeg een christelijke organisatie aandacht voor een petitie tegen de posters met kussende mannen van pakkenmerk Suitsupply. De pamfletten en de bijbehorende petitie leiden tot talloze verontwaardigde reacties op sociale media.



Het Reformatorisch Dagblad zei gisteren de ophef over de flyers te betreuren, maar had geen reden gezien de advertentie van de streng christelijke stichting Civitas Christiana te weigeren. De krant is naar eigen zeggen immers niet verantwoordelijk voor de inhoud van de flyers.



Klapwijk ontving zelf ook veel kritiek. ,,Mensen zeiden dat ik punten probeerde te scoren bij een progressief publiek en vonden dat ik christenen pestte. Maar zo sta ik er zelf niet in. Ik ben zelf namelijk christen en sta er anders in dan de campagnevoerders. Dat tegengeluid mag ook gehoord worden.''



Volledig scherm Twitteraar Jasper Klapwijk zamelde binnen zeer korte tijd ruim 5.000 euro in om een advertentie met zoenende mannen in het Reformatorisch Dagblad te plaatsen. © Dream or Donate

Geen reden

Het zijn de stellingen van de krant die het initiatief van Jasper inspireerden. Want als het RD niet verantwoordelijk is voor de inhoud, zou er ook een advertentie met zoenende mannen op het christelijke krantenpapier kunnen belanden. Als de adverteerder maar betaalt. ,,Ik dacht: ik wil weleens horen waarom ze dat zouden weigeren'', vertelde Klapwijk aan deze site. Hij zocht uit hoeveel de advertenties in de krant kosten en stelde 1.250 euro als eerste doel: goed voor een kwart pagina.



Hij wist al meteen welke foto van kussende mannen hij in de krant wil zien: dezelfde als afgelopen tijd door heel Amsterdam hing onder de noemer Celebrate Love. Vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom, die achter die posters zit, gaf haar zegen en alleen het RD zelf kan de stunt nog in de weg staan.

Hart onder de riem

Als het RD de zoenende mannen wat much vindt, wil Jasper ook best een plaatje van knuffelende mannen plaatsen. Als de krant de actie helemaal blokkeert, gaat het geld óf naar Femmes for Freedom óf terug naar de donateurs. ,,Onafhankelijk zijn ze niet, maar ik hoop wel dat ze een discussieplatform willen zijn'', zegt hij over het dagblad. ,,Ook als ze 'nee' zeggen, is dat nieuws. Dus voor de Celebrate Love-campagne is dit sowieso goed.''

De initiatiefnemer hoopt dat alleen al het succes van de actie een hart onder de riem steekt van christenen die niet voor hun seksuele voorkeuren uit kunnen komen. ,,Ze moeten weten dat ze er niet alleen voorstaan. Iedereen heeft het recht een eigen partner te kiezen.''

De conservatieve stichting Civitas Christiana, die de pamfletten liet maken en de petitie tegen Suitsupply begon, begreep de ophef niet. ,,De tolerantie geldt in Nederland alleen als je de juiste mening hebt, oftewel als je LHBT-zijn promoot'', zei leider Hugo Bos tegen deze krant.