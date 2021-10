Regelde Amsterdamse jongerenwerker de AK-47's voor de aanslag in Bataclan?

Salah Abdeslam zorgt met opmerking bij video voor commotie in terrorisme­pro­ces Parijs

20 september Salah Abdeslam (32) heeft vandaag voor opschudding gezorgd tijdens het proces over de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Het enige overlevende lid van het terreurcommando dat 130 mensen doodde en honderden anderen verwondde, vroeg de rechter of hij mocht reageren op de videobeelden die een onderzoeker liet zien. Vervolgens startte hij een hele uiteenzetting, waarbij hij tot ontzetting van de aanwezigen opriep tot dialoog.