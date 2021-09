Regen, regen en nog eens regen: druilerig herfstweekend op komst

Pak de dekentjes en warme chocomel er maar weer bij, want van lekker buiten tafelen is komend weekend echt geen sprake meer. Het gaat de komende tijd flink regenen, meldt weerbureau WeerPlaza.

,,Het wordt de komende dagen behoorlijk nat”, legt meteoroloog Wilfred Janssen uit. ,,Het is een komen en gaan van storingen, wat zorgt voor veel bewolking en regen. In het westen zou er zomaar 70 tot 80 millimeter kunnen vallen tussen nu en zondag.” Daarbij kan het ook nog flink gaan waaien. ,,Het is nu echt herfst.”

Zaterdag kan het nog best lekker zijn met wat droge momenten, opklaringen en een aangename 16 graden, maar dat slaat om in de nacht naar zondag: ,,Dan kan het langs de kust echt stormachtig worden met kans op zware windstoten. Zondag wordt het ook een stuk minder aangenaam met een aanblijvende, harde wind en 14 graden.” Echt binnenblijfweer dus.

In het hele land wordt het onstuimig, maar vooral het westen krijgt het zwaar te verduren. Janssen: ,,Dat is ook helemaal niet gek in deze periode van het jaar. Het water van de Noordzee is nog wat warmer, en in combinatie met de koudere herfstwind zorgt dat voor wolkvorming en regen.” Van overlast is waarschijnlijk ook geen sprake. ,,Dan zou het echt moeten plenzen, en dat gaat het ook weer niet.”

Stabiel herfstweer is nog niet in zicht. ,,We moeten het de komende tijd echt hebben van de droge momenten. Tot en met volgend weekend blijft het wisselvallig, al worden de periodes tussen de buien wel groter. Haal de regenkleren dus maar weer uit de kast”, aldus Janssen.

