Regenachtig voorjaar is jammer voor terrasganger, maar goed nieuws voor de natuur

Wie een drankje op het terras wil doen, moet dat strak tussen de buien in plannen en zich warm aankleden. Toch is het niet opmerkelijk koud of nat voor de tijd van het jaar, vertelt meteoroloog Alfred Snoek. Mei is altijd een wisselvallige maand, maar dat zouden we bijna vergeten doordat we drie jaar achter elkaar een hele droge lente hadden. Snoeks: ,,Dat heeft ons ook een beetje verwend gemaakt. Het weer dat we nu zien, is eigenlijk heel normaal. Die droogterecords van de afgelopen jaren waren juist de extremen.’’

Grondwater weer op peil

Het regenachtige voorjaar is jammer voor de terrasganger, maar goed nieuws voor de natuur. Door de droogte raakte het grondwater de afgelopen jaren beneden peil. En dat levert schade op aan de natuur. Op dit moment is het neerslagtekort (het verschil tussen hoeveel regen valt en hoeveel water verdampt) 26 millimeter. Vorig jaar was dat maar liefst 110 millimeter. Snoek: ,,Vorig jaar moest de natuur al vrij vroeg in de overlevingsstand. Rond deze tijd was het gras al geel. Nu is het buiten nog een groene oase.’’

Maar één nat voorjaar is voor de natuur nog niet genoeg om zich volledig te herstellen van de droogte. In het zuidoosten van het land is de bovenste laag grond nu wel weer vochtig, vertelt Snoeks, maar graaf je wat dieper, dan tref je nog steeds de naweeën aan van het droge weer. ,,Dat is echt een aanslag geweest. Voor volledig herstel van die kwetsbare gebieden is daar ook een normale zomer nodig, dus een zomer zonder hittegolven en droogterecords, en eigenlijk ook nog eens een natte winter.’’

Overigens is een nat voorjaar geen voorbode van een natte zomer, vertelt Snoek. ,,Daar is geen verband tussen. De kans op een hete zomer is nog steeds aanwezig.’’

Met Pinksteren op het terras?

Aankomend pinksterweekend verandert er wat betreft het weer eerst nog weinig. Er vallen regelmatig buien en het blijft met temperaturen tussen de tien en vijftien graden fris. Dat betekent niet dat je helemaal niet naar buiten kan. Snoek: ,,Af en toe zal een zonnetje doorbreken en dan kan het zomaar ineens heel mooi zijn.’’ Zaak om dan dus op het terras te zitten.

