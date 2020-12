Reisadvies Curaçao van geel naar oranje: alleen noodzakelijke reizen

We krijgen een bijzondere kerst, maar ook zij beleefden histori­sche feestdagen

6 december December zal dit jaar anders zijn – maar niet voor het eerst. We vroegen onze lezers naar hun historische feestdagen. Emmy Hoolhorst vertelt over de de angstige oorlogsjaren en hoe Sinterklaas haar als kind verraste. Staney Renon lag tijdens de feestdagen onder vuur in Libanon. En Peter Visser vierde kerst in de vrieskou, op een tanker.