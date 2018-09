Reizen op krediet slaat aan; nooit meer verplicht 20 euro op OV-chipkaart

Het systeem om achteraf via een maandelijkse factuur te betalen voor het openbaar vervoer is een doorslaand succes. In een flinke week tijd hebben zich al bijna 16.000 mensen aangemeld voor de nieuwe service NS Flex van de Nederlandse Spoorwegen.

Zakelijke reizigers konden al langer achteraf betalen voor hun reizen, maar het gros van de treinreizigers zonder abonnement moesten zorgen dat er te allen tijde 20 euro op de OV-chipkaart stond. Dat is voorbij. De kaartautomaten kunnen op de schroothoop. Via NS Flex worden ook de kosten van fietsenstallingen, OV-fietsen, bus, metro en tram achteraf betaald. ,,Geen gedoe meer met saldo. Niet langer het gevoel dat het zonde van de 20 euro is die altijd op je kaart staat", zegt Hessel Koster van NS.

Quote Niet langer het gevoel dat het zonde is van de 20 euro op je OV-chip­kaart Hessel Koster

En dat spreekt veel mensen aan. Vorige week maandag ging het systeem live en er hebben zich al meer mensen aangemeld dan werd verwacht voor de eerste maand. ,,Uiteindelijk verwachten we dat honderdduizenden mensen hier gebruik van gaan maken. We willen de functionaliteit op termijn uitbreiden naar betaling van taxi’s en deelauto’s.’’ Ook abonnementhouders kunnen NS Flex aanvragen zodat maandelijks via automatische incasso het OV-gebruik wordt afgerekend.

Mobiele telefoon

Reizigersorganisatie Rover is dik tevreden met NS Flex. ,,Dit maakt reizen met de OV-chipkaart een stuk makkelijker. Wie nu automatisch opladen aan heeft staan, zag bij een kort ritje soms dat er twee keer 20 euro was afgeschreven om het saldo op de kaart boven de 20 euro te houden. Het hele systeem wordt zo eenvoudig. Veel klantvriendelijker. Nu moeten de uitcheckpaaltjes nog razendsnel berekenen wat de reis gekost heeft. Straks registreert de paal alleen nog maar dat je passeert’’, zegt Chris Vonk van Rover. Hij denkt ook dat de totaal geflopte OV-kaart op de mobiele telefoon een nieuwe kans heeft. ,,Reizen met de bankpas en mobiel is de volgende stap.’’

Hessel Koster van de NS bevestigt dat in- en uitchecken op termijn ook mogelijk wordt met mobiele telefoon of bankpas. ,,Maar eerst gaan we NS Flex verder ontwikkelen, daarna kijken we naar andere dragers.’’

Het flexibele in NS Flex bestaat eruit dat kortingsabonnementen per maand uit- en aangezet kunnen worden. Wie volgende maand in het weekeinde reist kan voor die maand 40 procent korting regelen en dat abonnement daarna weer stoppen.

Spot en woede

De OV-chipkaart is de laatste jaren mikpunt van kritiek, spot en woede geweest. Saldo terugvragen was ingewikkeld. De prijs van het kaartje was een veelvoud van de werkelijke kosten. Vijf jaar geleden is begonnen met de ontwikkeling van achteraf betalen in plaats van vooraf betalen. Het it-systeem erachter is wezenlijk anders. Bij de ‘oude’ OV-chipkaart, die voor wie dat wil gewoon blijft bestaan, stonden de ‘producten’ op de kaart zelf. Wie eerste klas wil reizen moest dat op zijn kaart activeren. Bij het nieuwe systeem staan de gegevens in de cloud.

De app van NS wordt zo aangepast dat er live gekozen kan worden of je eerste of tweede klas wilt reizen. ,,Tot een kwartier na inchecken kun je nog besluiten om toch eerste klas te reizen’’, zegt Koster. Dat kan handig zijn als de tweede klas uitpuilt en je echt wil zitten. Ook kortingsabonnementen voor reizen in het weekend of buiten de spits zijn maandelijks aan en uit te zetten.