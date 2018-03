Rekenkamer: Oxfam hield informatie over misdragingen voor ons achter

De Algemene Rekenkamer stelt dat hulporganisatie Oxfam in 2012 niet volledig was toen er informatie werd opgevraagd over de misdragingen van het personeel.

Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer. Ondanks het achterhouden van belangrijke informatie over de misstanden is er geen fraude gepleegd met Nederlands geld.

Na de aardbeving in 2010 op Haïti stelde de Nederlandse overheid 41,7 miljoen euro ter beschikking om de nood te lenigen. Dat geld was aanvullend op de 71 miljoen euro particuliere giften via giro 555 aan de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO).

De Rekenkamer hield samen met de SHO toezicht op al het geld. Ter controle van de besteding werd er in 2012 een bezoek gebracht aan de hulpprojecten ter plaatse. Oxfam meldde in 2011 al dat er medewerkers waren ontslagen wegens misdragingen en de dat directeur in Haïti zelf opgestapt was. Dat was reden voor de Algemene Rekenkamer om aanvullende informatie op te vragen.

'Ander rapport'

Na de recente onthullingen over de seksfeesten van Oxfam-personeel in het door aardbeving geteisterde land speelde Oxfam Groot-Brittannië alsnog open kaart. Volgens de Rekenkamer is het nu geopenbaarde rapport niet de versie die in 2012 ter beschikking werd gesteld. ,,Wij constateren nu dat wij indertijd niet over de volledige informatie beschikten, met name waar het ging om de rol en betrokkenheid van de landendirecteur,'' schrijft de Rekenkamer in de brief. Deze directeur liet prostituees naar zijn huis komen en bood volgens het Oxfam-rapport onvoldoende bescherming aan vrouwelijk personeel.

De Algemene Rekenkamer heeft Oxfam Novib (de Nederlandse tak van de organisatie) gevraagd waarom in 2012 een onvolledige versie van het onderzoeksrapport werd verstuurd. ,,Oxfam Novib heeft ons laten weten dat zij de versie naar ons heeft doorgestuurd zoals zij die van Oxfam Groot-Brittannië heeft ontvangen.''