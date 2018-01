Remon Bruinsma waarschijnlijk verdronken

Daarnaast troffen forensisch specialisten tijdens de sectie op het lichaam van de man geen in- en uitwendig letsel aan. De politie wacht nog op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Agenten spreken over een 'doodsoorzaak passend bij verdrinking'. De politie ging eerder al niet uit van een misdrijf.



De uit Zwaagwesteinde afkomstige Bruinsma werd sinds 1 december vermist na een avondje stappen in Leeuwarden. Hij zou bij een klasgenoot blijven slapen, maar kwam daar nooit aan. De politie zocht in de weken na de vermissing onder meer met duikers, speurhonden en een politiehelikopter met een warmtebeeldcamera rondom en in de grachten van de stad.



Ook de familie van de jongeman zette een zoekactie op touw. Zo zochten meerdere familieleden naar onder meer een blonde vrouw en een groepje jongeren dat op de camerabeelden verscheen waarop Bruinsma voor het laatst te zien was. Zijn moeder plaatste meerdere emotionele oproepen op sociale media. ,,Onzekerheid, verdriet en wilskracht. Wilskracht om je terug te vinden jongen! Het gemis is zo groot. We willen je zo graag terug'', zei ze eind december in een bericht op Facebook.



Op Nieuwjaarsdag vond een toevallige voorbijganger het stoffelijk overschot van de man in de Noorder Stadsgracht naast de Noordersingel. Vanavond wordt een herdenkingstocht in Leeuwarden gehouden voor Bruinsma.