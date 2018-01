'Remon zou niet de eerste zijn die met een dergelijk promillage te water gaat'

De familie van de verdronken Remon Bruinsma (19) schakelt zelf een expert in om het lichaam van hun zoon opnieuw te onderzoeken. Remon werd op 1 januari dood gevonden in een gracht in Leeuwarden. Volgens de politie is hij onder invloed van alcohol in het water gevallen, maar de familie wil onderzoeken of hij wellicht niet is gedrogeerd. De ingeschakelde patholoog zelf verwacht niet veel van het onderzoek.

De bekende forensisch patholoog Frank van de Goot windt er desgevraagd geen doekjes om. ,,Dit is geen hemeltergend, wereldschokkend onderzoek dat ik ga doen. De familie heeft het mij gevraagd en daarom doe ik het, maar het is meer een handreiking aan de familie dan dat ik überhaupt verwacht iets te vinden.''

Remon Bruinsma verdween in de nacht van 30 november op 1 december 2017 na een avond stappen in Leeuwarden. Zijn lichaam werd pas op 1 januari gevonden in de Noorder Stadsgracht, ter hoogte van de Noorderbrug in Leeuwarden. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek vervolgens dat hij een grote hoeveelheid alcohol in zijn bloed had, tussen de 1,6 en 1,8 promille.

De familie legt zich echter niet neer bij de constatering van de politie dat Bruinsma zelf dronken in het water is gevallen en laat nu met behulp van letselschade-advocaat Liesbeth Poortman aanvullend onderzoek doen. Poortman wil weten hoe de politie precies te werk is gegaan en of het NFI het lichaam van Bruinsma goed heeft onderzocht.

Onderzoek

Voor dat onderzoek is forensisch patholoog Frank van de Goot gevraagd het lichaam van Remon Bruinsma opnieuw te bekijken. In theorie is het namelijk mogelijk dat het alcoholpercentage pas tot zulke hoge waarden is gestegen na het intreden van de dood. Dat zou ruimte laten voor de gedachte dat Bruinsma toch niet zo dronken was en er meer aan de hand is dan een noodlottig ongeval. Hiervoor moet worden bepaald hoeveel 'drinkbaar alcohol' de jongen in zijn lichaam had en dan gaat het specifiek om het gehalte ethanol.

Quote Met een promillage van 2 lig ik ondersteboven, voor zover ik al niet met een ambulance naar de Eerste Hulp wordt gebracht Frank van de Goot ,,Het is natuurlijk zo dat het lichaam na het overlijden ook zelf alcohol aan kan maken. Het enige dat je dan moet doen is kijken wat voor alcoholen in het lichaam zitten. Is dat bijvoorbeeld ethanol of methanol? Maar dat is iets wat het NFI ook al gedaan moet hebben. Als het NFI zegt 1,6 tot 1,8 promille, dan ga ik niet veel anders vinden'', stelt Van de Goot nuchter vast.



Volgens de patholoog zal extra onderzoek naar het percentage sowieso weinig tot niets opleveren. ,,Wat je verder ook zegt van de hoeveelheid alcohol in het lichaam, dat zegt natuurlijk niets over hoe het er in is gekomen. Er hangt geen bordje bij met wie het in heeft genomen. Bovendien moet je reëel zijn. Als het een promillage van 1,6 of 1,8 is, dan had die man het zwaar zitten hoor. Als ik een promillage van 2 heb lig ik ondersteboven, voor zover ik al niet met een ambulance naar de Eerste Hulp wordt gebracht.''

Volgens Van de Goot kan een hoog alcoholprommilage op zich een logische oorzaak zijn voor een noodlottig ongeval. ,,Als jij zo’n promillage voor elkaar krijgt, dan zit je om en de nabij een hele fles Jägermeister of vijf liter bier. Het zijn hele flinke hoeveelheden. Hij zou niet de eerste zijn die bij een dergelijke hoeveelheid te water gaat.''

Waterlijken

Ondanks de sombere insteek van Van de Goot, reist hij deze week wel af naar Burgum in Friesland, waar het stoffelijk overschot ligt. ,,Ik ga vrijdag even naar het noorden, het lichaam ligt daar klaar. Ook om te kijken of ik een inschatting durf te maken over hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen. Dat is onderdeel van mijn promotie-onderzoek naar waterlijken geweest, dus daar kan ik waarschijnlijk wel wat mee.''

Ook wat dit onderzoek betreft, verwacht Van de Goot echter weinig. ,,Het NFI kijkt ook naar hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen, maar het is wel extreem moeilijk. Hij heeft waarschijnlijk niet steeds op dezelfde plek gelegen, anders was hij wel eerder gevonden. Dus heeft hij waarschijnlijk ergens onder water vastgezeten. Dan weet je dus niet wat de watertemperatuur was en dan kunnen we alleen een schatting geven. En dat kan dan weer gaan om een schatting van één tot enkele weken. Met zo’n grote bandbreedte kun je niet veel doen.''

Het Openbaar Ministerie (OM) is tot nu toe duidelijk geweest over de zaak. Er is volgens een woordvoerder meegekeken met het onderzoek van de politie en er zijn geen verdenkingen voor een misdrijf gevonden.