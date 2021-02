Reproductiegetal stijgt ondanks avondklok, ‘zorgelijke’ nieuwe mutant duikt voor eerste keer op

‘Britse variant gevaarlijker’

Het RIVM gaat er inmiddels vanuit dat de Britse variant niet alleen besmettelijker is, maar ook gevaarlijker. ,,Inmiddels is uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk duidelijk geworden dat mensen die daar besmet waren met de Britse variant zieker werden en vaker kwamen te overlijden dan dat het geval was bij de oude varianten. Dit is nog een extra reden om je goed aan de maatregelen te houden.”

Voor het eerst is in Nederland nu ook een geval aangetoond van een nieuwe mutatie binnen de Britse variant, de zogenaamde E484K -mutatie. Dat gebeurde in de regio Utrecht. ,,Deze E484K mutatie wordt als zorgelijk beschouwd en is eerder aangetoond in de Zuid-Afrikaanse- en Braziliaanse varianten", schrijft het RIVM. ,,Bij deze E484K mutatie, is de opgebouwde afweer na vaccinatie of na een eerdere besmetting mogelijk minder goed. Ook is de mutatie waarschijnlijk van invloed op de sterkte van de binding van het virus aan cellen in ons lichaam.”