Respectloos, 'the Dutch Disease' tijdens concerten

Wat al deze uitspattingen gemeen hebben, is dat de mensen die naar een optreden gaan en zich daar misdragen kennelijk in de veronderstelling leven dat zij belangrijker zijn dan de persoon om wie het die bewuste avond gaat. Het is een grote vorm van minachting voor artiesten die met talent en hard werken iets hebben bereikt.



De term Dutch Disease is niet zomaar uitgekozen. In andere landen vinden deze zaken niet plaats, althans niet in deze mate. Wij hebben het idee dat we iedereen zomaar kunnen schofferen. Weg met hiërarchie en status. Alles draait om Dikke Ik.



Tijd dat daar verandering in komt. Misschien moeten muzikanten het publiek opvoeden. Ik zou onze artiesten adviseren: loop altijd weg als er misdragingen zijn. Wie weet gaan de verziekers dan begrijpen wat ze teweegbrengen.