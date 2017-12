Restaurant Inter Scaldes heeft eindelijk derde Michelinster

Jannis Brevet bedankte zijn team. ,,We hebben hier heel lang, heel lang voor geknokt'', zei zijn echtgenote en gastvrouw Claudia Brevet. ,,Bloed, zweet en tranen. We hadden een hele lange weg te gaan, maar het resultaat is alles waard.''



Inter Scaldes heeft al sinds 1978 een Michelinster en kreeg er in 1984 een tweede bij. Nadat Brevet de keuken in 2001 overnam, kreeg het volgens Michelin een boost. ,,De keuken van chef Brevet is vandaag tot volle wasdom gekomen'', zei Micheal Ellis, internationaal directeur van de Michelingidsen. Hij sprak van een ,,doorbraak'' in het eten. ,,De manier waarop hij eersteklas streekproducten sublimeert en de geweldige smaakallianties die hij creëert, bewijzen zijn ongelooflijke talent. Hij weet zijn gasten te beroeren, hij wekt emoties op die men enkel bij restaurants met de hoogste onderscheiding ervaart.''



Het aantal tweesterrenrestaurants breidde dit jaar niet verder uit. In totaal kregen zes restaurants een eerste Michelinster, waaronder AIRrepublic van Sergio Herman in Cadzand en Le Restaurant in Amsterdam.