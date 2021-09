Restaurant Waku Waku in Utrecht wil terras openen om gedwongen sluiting te omzeilen

Floris Beukers en Naphassa Parinussa, de eigenaren van het restaurant aan het Utrechtse Vredenburg, hebben geen sleutels meer van hun eigen zaak. Tóch willen ze om 17.00 uur gewoon de deuren openen, zoals anders. Dat zegt hun woordvoerder, Jorn Luka.

„Er mag binnen niks meer gebeuren, maar de exploitatie kan verder gaan. Wat dus nog wel mag is het terras openen. Dat is níet vanuit een financiële reden, want daar is het terras niet genoeg voor. Ze houden voet bij stuk en willen een signaal afgeven: krachtig maar liefdevol. Ze hopen te creeëren dat ook andere ondernemers zich durven te uiten.”

Het is volgens hem een emotionele, heftige gebeurtenis voor de horecaondernemers. „Zij hebben de afgelopen dagen en weken geluisterd naar hun principes en het is pittig mee te maken dat hun zaak nu gesloten is. En dat voor, in hun ogen, een onrechtmatige reden.”

Volgens Luka gaan de werknemers van Waku Waku het terras bevoorraden vanuit de achterdeur van het pand. „Ze gaan omlopen. Het doel heiligt de middelen.”

Demonstranten

De eerste mensen verzamelden zich naar eigen zeggen tussen 09.00 en 10.00 uur voor het restaurant. Er hangt een rustige sfeer. Vanaf 10.30 uur verscheen een drietal agenten en handhaving op het Vredenburg. Inmiddels staan er zeker 50 mensen voor de deur: demonstranten, handhaving, politie en pers.

,,De demonstranten hoeven nog niet weg, we kijken even aan hoe het zich ontwikkelt”, aldus een agent. Volgens hem zouden er in het restaurant gesprekken gevoerd worden met de gemeente.

'Nooit meer fascisme' en 'Nazi's fuck off' valt er te lezen op bordjes van demonstranten bij restaurant Waku Waku.

Ondertussen zijn er ook demonstranten aanwezig met bordjes waarop teksten staan als ‘Nazi’s fuck off’ en ‘Fascisme niet welkom’.

Coronaregels

Maandag werd duidelijk dat de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma wil dat restaurant Waku Waku per direct gesloten wordt vanwege het niet naleven van de coronaregels. Eigenaren Floris Beukers en Naphassa Parinussa hebben dit tot dusver echter geweigerd, de zaak bleef maandagavond gewoon geopend.

De politie was op maandagavond lange tijd bij het restaurant aanwezig, waar een grote groep demonstranten steun betuigde aan de eigenaren. De gemeente heeft inmiddels de sloten van de zaak vervangen.

Bekijk hieronder de video van gisteravond.

Demonstranten voor de deur bij Waku Waku in Utrecht.

Bij WAKU WAKU in Utrecht hebben demonstranten zich weer verzameld.

Tientallen demonstranten bij het Utrechtse restaurant Waku Waku. Het restaurant weigert gasten om coronacheck te vragen en is daarom gesloten door de gemeente.

Bij WAKU WAKU in Utrecht hebben demonstranten zich weer verzameld.

