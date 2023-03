Restje winter zorgt voor gladheid: 5 centimeter sneeuw en gevoelstemperatuur van zeker -5

In het zuiden en midden van het land valt vandaag vooral regen, maar ook wat (natte) sneeuw. ,,Daar valt hooguit 2 tot 4 centimeter, dat misschien op grasvelden of in natuurgebieden blijft liggen. Op de wegen niet, daar zijn ze te warm voor”, zegt Roosmarijn Knol van Weerplaza .

Het KNMI heeft intussen code geel afgekondigd vanwege gladheid door onder meer (natte) sneeuw. Voor het noorden van het land is de oproep van het weerinstituut om alert te zijn al van kracht, voor de rest van het land gaat code geel later vandaag in. Van vrijdagavond op zaterdagochtend is er in het hele land kans op gladheid door bevriezing van natte wegen, waarschuwt het KNMI. Alleen in Zeeland is de kans klein dat het glad wordt.