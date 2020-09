Ridouan Taghi: Ik zit niet klagend en in tranen in Vughtse cel

Ridouan Taghi vindt zijn verblijf in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught niet onmenselijk zwaar. Dat laat de meervoudige moordverdachte weten in een persbericht dat is uitgegeven door zijn advocaat Inez Weski. Gisteren meldde De Telegraaf dat Taghi vanwege het uiterst strenge regime in de EBI naar de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming stapt.

Taghi weerspreekt in het persbericht niet dat hij beroep heeft ingesteld tegen zijn verblijf op de zwaar beveiligde afdeling. Maar, zo valt te lezen: ‘Cliënt stelt nimmer termen als onmenselijkheid aangevoerd te hebben ten aanzien van de omstandigheden in de EBI. Zijn bezwaren concentreren zich op het schenden van fundamentele grondrechten met het EBI-regime.’

De hoofdverdachte in het Marengo-proces stelt dat hij ‘weliswaar beperkt is in zijn contacten, met bezoek achter glas’. Maar de in het Telegraaf-artikel gebruikte term ‘onmenselijkheid’ is volgens Taghi meer van toepassing op de omstandigheden waarin zijn twee broers in Marokko in de gevangenis zitten. ‘Namelijk zonder matras op een kale vloer in isolatie verblijven, geen dekens of kussen, nauwelijks voedsel, 1 keer in de 20 dagen mogen wassen, geen handdoeken, geen tv of radio of anderszins recreatie, geen medische verzorging, enz. Dus een erbarmelijk verblijf in een kale cel.’

Niet in tranen

Volgens Taghi doet het personeel van de gevangenis in Vught zijn werk ‘correct’. ‘Cliënt stelt dat hij dus niet klagend en als het ware in tranen in de EBI zit.’ Dat journalisten informatie hebben over interne detentieprocedures noemt de hoofdverdachte van het Marengo-proces ‘verbazingwekkend’. Hij zegt er bovendien ‘ernstige bezwaren’ tegen te hebben dat er ‘allerlei meningen’ aan hem worden toegeschreven.

Taghi zit in het zwaarste regime vast in de EBI sinds zijn arrestatie in Dubai in december. Dat betekent onder meer volledige isolatie. Justitie wil Taghi voorlopig in de EBI houden wegens vluchtgevaar. Ook vreest het OM dat Taghi nieuwe moordopdrachten verstrekt als hij in contact kan komen met medegedetineerden of de buitenwereld.

Liquidatie-bij-vergissing

De twee broers van Taghi worden verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie-bij-vergissing in de Marokkaanse stad Marrakesh. Waarschijnlijk was een crimineel en clubeigenaar het doelwit van de liquidatie, maar de zoon van een rechter was op zijn stoel gaan zitten en werd toen doodgeschoten.

