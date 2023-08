Riëlka wil een prikkelvrij uurtje in winkels: ‘Ik krijg hoofdpijn van die harde muziek’

Update Uitgebrand vracht­schip afgemeerd in Julianaha­ven: ‘Waddenzee ontsnapt aan grote milieuramp’

De Waddenvereniging is ‘blij en opgelucht’ dat het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway donderdagmiddag veilig is afgemeerd in de Julianahaven en dat de Waddenzee is ‘ontsnapt aan een grote milieuramp’. Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) laat weten dat bij metingen geen lekken van vloeistoffen of giftige gassen zijn geconstateerd.