Riemer moet met zijn fiets met motor de rijbaan op: ‘Maar ik zie eruit als een gewone fietser’

Coronavirus LIVE | Reisadvie­zen voor Malta en Sardinië versoepeld, tweede schoolslui­ting had minder effect

12:49 De tweede schoolsluiting van vorig jaar had minder effect dan de eerste, blijkt uit groot Brits onderzoek. Volgens onderzoekers had het echter wel degelijk een effect. Verder zijn er vandaag versoepelingen in reisadviezen naar onder andere Malta en Sardinië ingevoerd. De kleurcode verandert van geel naar groen, reizigers hoeven vanaf 7 oktober geen coronapas meer te laten zien als ze aankomen in Nederland. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.