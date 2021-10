Riemers (68) fiets heeft een motortje, dus moet hij de weg op: ‘Auto's duwen me gewoon de weg af’

Coronavirus LIVE | Daling in ziekenhuis­op­na­mes, Zweden geeft tijdelijk geen Moderna aan jongeren

14:31 Na drie dagen stijgen, is er nu een kleine daling ingezet van het aantal coronapatienten in ziekenhuizen. Dat zijn er nu 481, gisteren waren dat er 2 meer. En in Zweden is er gestopt met het vaccineren van jongeren die in 1991 en later geboren zijn met het Moderna-vaccin. Er kwamen meldingen van hartproblemen na het toedienen van het tweede vaccin. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.