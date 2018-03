Veel overlast door stroomstoring in Amsterdam

Volgens de brandweer is de storing veroorzaakt nadat er bij werkzaamheden in de Daniël Stalpertstraat een stroomkabel werd geraakt. Hierdoor ontstond een kettingreactie. Meerdere elektriciteitskastjes in de buurt begaven het hierdoor.

Op het Weteringcircuit, voor café Mulder, kwam er om nog onbekende rendenen tegelijkertijd iets tot ontploffing. In het trottoir is door de explosie een halve meter diepe krater in de grond geslagen. De rotonde is met lint afgezet, en meerdere ambulances en de politie zijn aanwezig.

Ruim 28.000 huishoudens hebben last van de storing. Voor het openbaar vervoer heeft het ook gevolgen: een aanzienlijk deel van het tramverkeer staat stil. Lange stoeten trams staan vast op de Weteringschans, het Rokin en de Ferdinand Bolstraat. Ook zijn verkeerslichten uitgevallen. Het openbaar vervoer had er ook enige tijd last van: al het tramverkeer stond stil. Rond 11.30 reed ongeveer de helft van de tramlijnen weer de normale route, meldde het Amsterdamse ov-bedrijf GVB. Alleen de lijnen die het getroffen gebied in de wijk De Pijp doorkruisen, rijden nog niet doordat er geen stroom op de bovenleiding staat. De metro's rijden wel.

Geen paniek

In het Rijksmuseum is het licht uitgevallen. Bezoekers zijn inmiddels geëvacueerd. Een woordvoerder van het museum laat aan Het Parool weten dat de kunstwerken niet in gevaar zijn, omdat een noodaggregaat de veiligheid garandeert. De evacuatie verliep volgens haar rustig. ,,Er is geen paniek."



Het Allard Pierson Museum laat weten de hele dag dicht te blijven. Ook de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, naast het Allard Pierson, zijn de hele dag niet te zien.



Volgens netbeheerder Liander zitten postcodegebieden 1070 tot en met 1075 zonder stroom. Daaronder valt een groot deel van de Pijp. De politie heeft, zoals gebruikelijk bij grote stroomstoringen, extra agenten de straat op gestuurd. Monteurs zijn onderweg om de storing in een elektriciteitsstation te verhelpen. Verwacht wordt dat de storing om 13.30 uur is opgelost.

