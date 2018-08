Rijksuniversiteit Groningen roept medewerkers op student in huis te nemen

De Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen hebben de handen ineen geslagen in de strijd tegen het gebrek aan fatsoenlijke woonruimte voor (internationale) studenten. De drie partijen vinden het onwenselijk dat veel studenten moeite hebben met onderdak vinden. Daarom worden medewerkers opgeroepen te helpen bij het onderdak verlenen van die studenten.



De medewerkers zijn gevraagd of iemand een kamer of op een andere manier woonruimte of een bed beschikbaar heeft. ,,Of lijkt het je leuk om tijdelijk onderdak te bieden aan een aanstaande RUG student(e) uit het buitenland? Meld je dan vrijwillig aan via dit Google form. Vanuit deze situatie zal het voor de student makkelijker zijn om een definitieve plek te zoeken. Een onkostenvergoeding mag worden gevraagd, maar geen huur'' aldus de mail aan de medewerkers.