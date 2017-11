Rijkswaterstaat: te weinig tijd om weg af te sluiten bij spookrijder A73

,,Wij kregen om 22.27 uur uur de melding binnen dat er een spookrijder was gesignaleerd op de A73", legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. ,,Dat is vervolgens aan onze verkeerscentrale doorgegeven zodat de informatie over de spookrijder meteen beschikbaar kwam voor de radio en de navigatiesystemen.’’



,,Twee minuten later kregen we de volgende melding, namelijk dat de aanrijding al had plaatsgevonden. Ik hoor van collega’s elders in het land dat het bij spookrijden vaker zo snel gaat. Ik snap dat mensen de vraag stellen waarom de Roertunnel of de snelweg niet is afgesloten, maar het ging allemaal zo snel dat er geen tijd was om dat op een veilige manier te doen.’’