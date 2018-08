Rijkswaterstaat test strooiwagens nu al

Brech in april nog in Simpelveld gezien

16:35 De 55-jarige Jos Brech, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, is afgelopen april nog in Simpelveld gezien. Dat zegt een oude buurvrouw tegen het ANP. Ze vertelt over een 'nogal onopvallende man' die nog geen 100 meter verderop woonde in de Haembuckerstraat. Volgens het Openbaar Ministerie was het laatste teken van leven van de man in februari.