Rillen in de kerk of diensten schrappen om energiekosten? ‘We zijn geen HAK, we kunnen niet zomaar dicht’

Verdachte fatale vechtpar­tij Mallorca moet terug de cel in

Een van de drie hoofdverdachten van de fatale vechtpartij op Mallorca waarbij Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen vorig jaar om het leven kwam, moet direct terug de cel in. Mees T. (19) was in afwachting van zijn proces op vrije voeten, maar volgens de reclassering onderschat hij de zaak, toont hij weinig empathie en gebruikte hij softdrugs, wat uitdrukkelijk was verboden.

4 oktober