'Risico dat leerlingen op particuliere scholen iets tekortkomen, is te groot'

Het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs is te marginaal, zegt D66-Kamerlid Paul van Meenen. Inspecteurs hebben niet genoeg bevoegdheden om goed toezicht te houden. De regeringspartij roept minister Slob op de regels voor particulier en regulier onderwijs gelijk te trekken. ,,Op deze scholen bestaat nu het risico dat de kinderen iets tekortkomen, doordat de kwaliteit niet goed genoeg is. Dat moeten we als overheid niet willen’’, aldus Van Meenen.



Het ministerie van Onderwijs zegt minder eisen te stellen, omdat de overheid het particuliere onderwijs niet betaalt. ,,Dit neemt niet weg dat de overheid de taak heeft de kwaliteit van het particuliere onderwijs te bewaken; ook de leerplichtige leerlingen op particuliere scholen hebben immers recht op goed onderwijs'', erkent een woordvoerder. Daarom beoordeelt de inspectie hoe de aansluiting met het vervolgonderwijs is en of de leerlingen goed worden voorbereid op deelname in de samenleving.



Volgens Van Meenen is het echter lastig particuliere scholen te straffen. Het ontbreekt inspecteurs aan gepaste sancties. ,,Bij het reguliere onderwijs krijgen scholen minder geld, maar deze scholen financieren zichzelf. En sluiten kan op last van de minister, maar dat gaat niet zomaar.''