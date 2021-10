Risiconiveau ‘ernstig’ in beeld, kabinet overweegt breed scala aan opties

In de afgelopen 24 uur werden er 113 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, blijkt uit de nieuwste ziekenhuisdata. Op de ic’s werden 21 nieuwe patiënten opgenomen. Het aantal coronapatiënten op intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is nu weer opgelopen tot 200, het hoogste aantal sinds 21 september.



Volgens meerdere modelleringsexperts is inmiddels feitelijk risiconiveau ‘ernstig’ bereikt, met een 7-daags gemiddelde van meer dan 100 nieuwe coronapatiënten per dag. Maar de meest recente dagen tellen officieel nog niet mee in het gemiddelde, omdat de cijfers over deze dagen nog niet compleet zijn. Het landelijke risiconiveau, dat nu op ‘zorgelijk’ staat, wordt komende dinsdag opnieuw vastgesteld.

Alle opties open

Die dag besluit het kabinet ook over extra maatregelen om het virus weer in te dammen. Om de nieuwe coronagolf te stuiten, houdt het kabinet alle opties open, benadrukken ingewijden. Het thuiswerkadvies of vaste zitplekken in de horeca worden dan gewogen. Maar ook uitbreiding van de coronapas naar bijvoorbeeld culturele instellingen en pretparken is een optie, en herinvoering van de anderhalve meter-regel en mondkapplicht in winkels en stations liggen op tafel.

En speciale regels voor lokale brandhaarden of ongevaccineerden zijn geen taboe, hoewel voor die laatste optie weinig politiek draagvlak is. ,,Maar er is echt geen hiërarchie in de opties aan te geven nu”, zegt een bron. ,,De situatie is niet goed vergelijkbaar met de vorige golven, dus we wachten eerst de analyse en prognose van het OMT af om te kijken of lichte ingrepen al genoeg zijn of dat er echt forse maatregelen moeten komen.” Dat advies van het Outbreak Management Team komt een dezer dagen.

De overheid heeft zelf eerder gecommuniceerd dat risiconiveau ‘ernstig’ nieuwe, collectieve maatregelen met zich mee kan brengen. Te denken valt aan een terugkeer van de 1,5 metersamenleving, meer gebruik van mondkapjes, een strenger thuiswerkadvies en een bredere inzet van coronabewijzen, bijvoorbeeld in het onderwijs.

In totaal worden er nu 859 mensen behandeld in ziekenhuizen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 10 meer dan een een dag eerder. De laatste keer dat er zoveel coronapatiënten in ziekenhuizen lagen, was op 8 juni.

Ook het aantal besmettingen met het virus blijft stijgen. In het laatste etmaal zijn 7301 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 19 juli. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 41.409 positieve tests. Dat is 56 procent meer dan in de week ervoor.

Gek dat kabinet wacht

Modelleringsexpert Marino van Zelst vindt het gek dat het kabinet volgende week pas nieuwe coronamaatregelen bekendmaakt, voegt hij telefonisch toe. ,,Laten we vooral nog een week wachten voor er actie in de tent komt, zeg ik dan sarcastisch.”

Volgens de expert is de coronapersconferentie namelijk de belangrijkste manier om ingrepen te communiceren. ,,Maar daarvoor moet eerst een hele trein gaan rijden: een OMT-advies, Catshuis-overleg, lekken naar de pers en de officiële besluitvorming op de dag van de persconferentie.”

Hij ziet dat coronaminister De Jonge al wél vragen beantwoordt van journalisten, maar zou het liefst zien dat de bewindsman proactief zelf naar buiten brengt ‘dat er momenteel wel iets aan de hand is’.

