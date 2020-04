RIVM: 189 nieuwe sterfgevallen, maar ‘slechts’ 188 nieuwe ziekenhuisopnames

Het totaal aantal doden als gevolg van corona staat nu op 3134. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis lag of nog ligt staat nu op 9127. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland ligt nu op 28.153 (734 meer dan gisteren).

Piek ligt achter ons

Belangrijk blijft het om te vermelden dat het gaat om meldingen die de afgelopen 24 uur zijn binnengekomen. Veel gevallen van overlijden of opname in het ziekenhuis zijn al van langer geleden. Als alle gevallen over de juiste dagen zijn verdeeld, is duidelijk te zien dat de piek van met name het aantal ziekenhuisopnames al enige tijd achter ons ligt.



Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden.