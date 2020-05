RIVM: 21 doden door coronavirus, 34 nieuwe ziekenhuisopnames

Het werkelijke aantal doden ligt aanzienlijk hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven. Dat geldt zeker in het weekend: een deel van de overlijdens wordt pas maandag door de GGD doorgegeven en wordt dinsdag - vandaag dus - genoteerd in de rapportage van het RIVM. Het lag dus in de lijn der verwachting dat het aantal doden hoger zou uitvallen dan gisteren, toen 14 sterfgevallen werden gemeld.

Opnames

In Nederlandse ziekenhuizen zijn 34 nieuwe coronapatiënten opgenomen, becijferde het RIVM vandaag. In totaal hebben sinds het begin van de uitbraak 11.613 mensen in Nederlandse ziekenhuizen gelegen door het virus. Het RIVM herhaalt dat ‘de cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken‘.

Zoals bekend loopt de ziekte Covid-19, die door het virus wordt veroorzaakt, voor ouderen vaker fataal af en is het ziekteverloop bij jongeren doorgaans mild. Veruit de meeste overledenen waren ouder dan 70 jaar. Van de jongere mensen die de infectie niet hebben overleefd, leed 70 procent aan een onderliggende ziekte, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of een chronische longaandoening.

Besmettingen

In totaal zijn inmiddels 44.249 mensen in Nederland positief getest op het virus. Het RIVM kreeg van de GGD’en in het land 108 nieuwe meldingen van bevestigde besmettingen binnen.

Ook wat betreft de totale hoeveelheid infecties geldt dat het werkelijke aantal waarschijnlijk een stuk hoger ligt. Niet iedereen met, veelal milde, klachten wordt op het virus getest.

Afname aantal zieke mensen

Het aantal mensen dat ziek wordt door het coronavirus neemt sinds eind maart af. Dit blijkt uit de afname van de aantallen nieuw gemelde patiënten, ziekenhuisopnames, IC intensive care -opnames en overlijdens per dag, meldt het RIVM.

Ook het aantal mensen dat bij de huisarts komt vanwege klachten die passen bij het coronavirus daalt nog steeds. Dat blijkt uit cijfers van het Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg . De virologische dagstaten laten zien dat, ondanks een ruimer testbeleid, de laatste drie weken het aantal geteste personen met klachten rond de 30.000 bleef liggen.