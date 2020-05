RIVM: 27 nieuwe sterfgevallen, 13 ziekenhuisopnames gemeld

De afgelopen 24 uur zijn er 27 nieuwe meldingen binnengekomen van patiënten die zijn overleden aan het coronavirus. Dat zijn er zes minder dan gisteren. 13 mensen zijn in het afgelopen etmaal met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis, een minder dan gisteren. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus komt hiermee op 5.775. Er zijn met de nieuwe ziekenhuisopnames 11.640 mensen met een coronabesmetting opgenomen (geweest).

Het RIVM kreeg van de GGD’en in het land de afgelopen 24 uur 253 nieuwe meldingen van bevestigde besmettingen binnen. In totaal zijn inmiddels 44.700 mensen in Nederland positief getest op het virus.

Het werkelijke aantal infecties ligt waarschijnlijk een stuk hoger. Niet iedereen met, veelal milde, klachten wordt op het virus getest. Ook het sterftecijfer is in werkelijkheid aanzienlijk hoger, omdat alleen sterfgevallen worden meegerekend die ook positief getest zijn. Vanaf juni komt daar verandering in, dan zou iedereen met klachten getest kunnen worden, liet het kabinet dinsdag weten.

Reproductiegetal

Het aantal mensen dat ziek wordt door het coronavirus neemt sinds eind maart af. Volgens RIVM-baas Jaap van Dissel ‘wiebelt het reproductiegetal tussen de 0,7 en de 1'. Dat zei hij gisterochtend tijdens een technische briefing over het coronavirus in de Tweede Kamer. Dit betekent dat elk besmet persoon gemiddeld minder dan een ander persoon besmet, waardoor het aantal besmettingen afneemt.

Volgens Van Dissel lag het R0-getal aan het begin van de uitbraak tussen de 2 en de 3. Dat betekent dus dat toen iedere coronapatiënt tussen de twee en drie andere mensen besmette. Ook zij besmetten op hun beurt weer twee of drie mensen. Na tien van deze stappen kunnen er 90.000 mensen besmet zijn geraakt.

Van Dissel gaf aan dat het moeilijk is om het getal nauwkeurig te bepalen, zeker als men naar de afgelopen tien tot veertien dagen kijkt. ,,We bepalen de R0 op basis van ziekenhuisopnames. Maar die getallen worden vaak achteraf gecorrigeerd. Daarom kijk je als het ware in de ‘achteruitkijkspiegel’ naar de situatie van minstens twee weken terug.”

Dier op mens

Dinsdagavond werd bekend dat een houder van een nertsenfokkerij hoogst waarschijnlijk besmet is geraakt via een besmette nerts. Er waren tot dan toe geen gevallen bekend van besmettingen van dier op mens.

Toch zijn virologen niet enorm bezorgd, en ook niet heel verrast. ,,Deze dieren hebben het virus van de mens gekregen, dus dan weet je dat de mens het ook weer van het dier kan krijgen. Als je dan met de dieren in contact komt, is dat niet geheel onlogisch”, zegt hoogleraar virologie Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam.