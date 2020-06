RIVM: 3 nieuwe sterfgevallen en 11 ziekenhuisopnames, nog 57 coronapatiënten op ic

Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 116. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 49.426. In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.846 mensen opgenomen (geweest). Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen liggen nog 235 mensen met Covid-19.



Het werkelijke aantal doden ligt aanzienlijk hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven. Ook ligt het werkelijke aantal infecties waarschijnlijk een stuk hoger.

Ouder dan 70 jaar

Van de mensen die in Nederland aan het virus zijn bezweken, was bijna 90 procent ouder dan 70 jaar. Van de jongere mensen die aan de longziekte Covid-19 zijn overleden, leed bijna 70 procent aan een onderliggende aandoening, zoals diabetes, hart- en vaatziekten of een chronische longaandoening.

De afgelopen twee weken zijn bij het RIVM 70 sterfgevallen gemeld. De provincie met de meeste overlijdens, 26, was Zuid-Holland. In Groningen, Friesland en Drenthe is al twee weken geen enkele melding van een sterfgeval als gevolg van het coronavirus gedaan. Ook werd daar niemand meer in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19. In Zeeland en Flevoland zijn de laatste twee weken evenmin ziekenhuisopnames geregistreerd.

Intensieve zorg

Op de intensive cares liggen nog 57 patiënten met het coronavirus, tien minder dan op gisteren en het laagste aantal sinds het kabinet in maart besloot tot een ‘intelligente lockdown’. Op de intensivecareafdelingen liggen 592 mensen met andere aandoeningen, 24 meer dan op donderdag.



Dat betekent dat de ic’s in totaal 649 mensen behandelen, veertien meer dan op donderdag maar nog aanzienlijk minder dan gebruikelijk. Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, ligt op de helft van alle ic’s geen enkel coronapatiënt meer.

Spannende momenten

Het aantal nieuwe sterfgevallen en opnames is al een tijdje vrij laag, maar viroloog Marion Koopmans temperde vorige week nog de hoop van velen dat de nog altijd strikte coronamaatregelen verder versoepeld kunnen worden. ,,Er is afgelopen weken al veel versoepeld en er volgen nog een paar spannende momenten. Vanaf deze week kunnen mensen weer binnen Europa reizen, campings gaan volledig open. Stap voor stap moeten we bekijken wat de effecten daarvan zijn voordat we nog meer gaan versoepelen.’’

Zolang er geen vaccin is of groepsimmuniteit verwacht het RIVM niet dat we terug kunnen keren naar het leven zoals dat voor de pandemie was. Zelfs niet als het bronnen- en contactonderzoek optimaal is en op grote schaal kan worden toegepast, bijvoorbeeld met hulp van een app. Koopmans is het daar helemaal mee eens. Ook zij verwacht niet dat we de basismaatregelen op korte termijn volledig kunnen laten varen.