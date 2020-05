RIVM: 36 doden, 27 nieuwe ziekenhuisopnames

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 36 nieuwe meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Een flinke daling ten opzichte van gisteren, toen er in de dagelijkse update van het RIVM nog 86 overlijdens werden gemeld. In totaal vallen in Nederland nu 5204 coronadoden te betreuren. Sinds eind maart is er over de hele linie een daling te zien in het dagelijkse aantal nieuwe sterfgevallen.

Het nieuwe aantal meldingen van mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of zijn geweest, komt uit op 27. Gisteren werden er nog 89 nieuwe patiënten opgenomen. Met het jongste cijfer komt het totaal aantal personen die met ernstige klachten in een ziekenhuis werden opgenomen uit op 11.153. Van alle opgenomen coronapatiënten is een deel overleden aan de gevolgen van de infectie. Anderen zijn hersteld en mochten naar huis.

Verder meldt het RIVM dat het aantal nieuw vastgestelde besmettingen is gestegen met 232. Met de nieuwe besmettingen komt het totaal aantal vastgestelde infecties in ons land op 41.319. Omdat niet iedereen wordt getest, ligt het werkelijke aantal een stuk hoger.

Afwijkende cijfers

Het RIVM blijft benadrukken dat de dagelijkse meldingen bestaan uit registraties verspreid over meerdere dagen. Niet alle opnames en/of overlijdens worden direct gemeld. Vooral in het weekend laten de cijfers een afwijking zien, die doorgaans op maandag of dinsdag wordt gecorrigeerd.

Daling

Sinds eind maart is er over de hele linie een daling te zien in het dagelijkse aantal nieuwe sterfgevallen. De piek lag op 31 maart, toen er 174 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. De daling is volgens het rijksinstituut een direct gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgende week dinsdag wordt bekend of de huidige maatregelen worden verlengd of deels worden versoepeld.

Zuid-Holland heeft de meeste coronagevallen. De ziekte is daar inmiddels vastgesteld bij 8581 mensen. In Noord-Brabant is het coronavirus 8485 keer geconstateerd. Noord-Brabant heeft wel de meeste ziekenhuisopnames en de meeste sterfgevallen, gevolgd door Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg en Gelderland. In Groningen wordt het kleinste aantal sterfgevallen door corona geregistreerd.

