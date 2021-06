RIVM: afgelopen 24 uur geen coronadoden

Video Bekir E. krijgt in hoger beroep 20 jaar cel en tbs, nu wél voor moord op Humeyra

25 juni Bekir E. krijgt 20 jaar cel en tbs voor de moord op de 16-jarige Rotterdamse scholiere Humeyra. Dat heeft het gerechtshof besloten. Het gerechtshof wijkt daarmee af van de rechtbank, die het in 2019 op doodslag hield en 14 jaar cel. Bekir was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Het Openbaar Ministerie had een maand geleden ook 20 jaar cel geëist.